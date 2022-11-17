Саудовская Аравия – Хорватия 0:1

Гол: Крамарич, 82

ОАЭ – Аргентина 0:5

Голы: Альварес, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Корреа, 60

Турция – Шотландия 2:1

Голы: Кабак, 40, Ундер, 49 – Макгинн, 62

Польша – Чили 1:0

Гол: Пйонтек, 85

Оман – Германия 0:1

Гол: Фюлькруг, 80

Мексика – Швеция 1:2

Голы: Вега, 60 – Роден, 54, Сванберг, 84

Албания – Италия 1:3

Голы: Исмаили – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64

Сборные готовятся к чемпионату мира, и их тренеры экспериментируют со стартовыми составами. Немецкий эксперимент Ханси Флика едва не привёл к неожиданному результату. Наставника "манншафт" спас 29-летний дебютант Никлас Фюлькруг – второй бомбардир Бундеслиги на данный момент. Он вышел в матче с Оманом сразу после перерыва, заменив Мукоко, и на 80-й минуте забил единственный мяч.

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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич решил проверить резерв своей команды в контрольной встрече с Чили. И неожиданно обыграла более статусного соперника, который сыграл в Варшаве почти в оптимальном составе – с Браво, Меделем, Видалем, Санчесом и Валенсией на поле. В этой встрече тоже был забит поздний гол, и – тоже игроком, который вышел на замену. На 85-й минуте свою фамилию в протокол записал форвард Салернитаны Кшиштоф Пйонтек.

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Роберто Манчини одержал свою 35-ю победу в качестве тренера сборной Италии. Но после матча болельщики обсуждают не победу над Албанией со счётом 3:1, а дебют в составе "скуадры адзурры" 16-летнего полузащитника Удинезе Симоне Пафунди. Он вышел на поле на 90-й минуте в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 2 дней, и стал первым дебютантом в составе сборной Италии за последние 100 лет, которому не исполнилось и 17 лет.

Весь опыт парня в Серии А ограничивается 22 минутами в прошлом сезоне! Что и говорить, любит Манчини удивлять. Напомним, что ранее тренер сборной Италии вызывал в сборную Николо Дзаньоло, который на тот момент времени не успел дебютировать в Серии А.

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