Йорданія – Іспанія 1:3

Голи: Аль-Дардур, 90+2 – Фаті, 13, Гаві, 56, Ніко Вільямс, 84

Португалія – ​​Нігерія 4:0

Голи: Фернандеш, 9, 35 (з пенальті), Рамуш, 82, Маріу, 84

Гана – Швейцарія 2:0

Голи: Салісу, 70, Семеньо, 74

Японія – Канада 1:2

Голи: Сома – Віторія, 21, Кавалліні, 90+5 (з пенальті)

Марокко – Грузія 3:0

Голи: Ен-Несірі, 5, Зієш, 29, Буфал, 72 (з пенальті)

Іспанія зіграла останній перед ЧС-2022 контрольний матч. Як зазначили журналісти AS, найкраща новина полягає не в тому, що команда Луїса Енріке перемогла, а в тому, що жодний гравець не травмувася. До речі, травмованого Гайя на лівому фланзі оборони у цій зустрічі підмінив Лапорт. У столиці Йорданії всю різницю на полі зробили гравці Барселони – після голів Фаті та Гаві тренер Енріке зробив низку замін, які не вплинули на результат. Але в компенсований час Іспанія все ж таки пропустила.

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Хакім Зієш не отримує великої кількості ігрового часу в Челсі, але захоплює своєю грою у матчах за збірну Марокко. У контрольній зустрічі з Грузією вінгер зумів забити зі своєї половини поля. На 29-й хвилині Хакім помітив, як воротар Валенсії Гіоргі Мамардашвілі вийшов далеко з воріт, і закинув йому м'яч за комірець. Зрештою марокканці перемогли з рахунком 3:0. Вони мають бути задоволені результатами генеральної репетиції першого матчу чемпіонату світу проти збірної Хорватії.

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