"Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов в соревнованиях, даже если многие в них не верят. Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, что эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

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О, и да, я забыл об Англии, но очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Харри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я чувствую к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами.

Стать чемпионом мира – моя самая большая мечта. Она у меня с тех пор как я понял, что такое футбол. Теперь у меня есть еще один шанс выиграть трофей, и я надеюсь, что у меня все получится. Мы с Месси и Мбаппе не обсуждаем ЧМ, но иногда шутим, что можем пересечься друг с другом в финале. Я сказал Месси, что стану чемпионом и выиграю у него, мы над этим посмеялись", – цитирует Неймара The Telegraph.

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