Под дождем и окруженный фанатами: Малиновский поднял над головой кубок чемпионата Бельгии – видео церемонии награждения

Генк Руслана Малиновского стал победителем чемпионата Бельгии и получил свои награды.

В заключительном туре чемпионата Бельгии Генк на своем поле сыграл вничью с Стандардом, сразу после матча болельщики команды выбежали на поле, чтобы отпраздновать добытое чемпионство с игроками.

Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства

Стюарды оттеснили фанатов от тоннеля к подтрибунному помещению, где обустроили небольшую сцену. На ней каждый из футболистов Генка получил свою золотую медаль чемпионата Бельгии.

Игроки прыгали, обливались шампанским и радовались четвёртому чемпионству в истории клуба. А болельщики вокруг жгли пиротехнику и также безумно праздновали завоевание трофея.

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