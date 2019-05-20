toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Под дождем и окруженный фанатами: Малиновский поднял над головой кубок чемпионата Бельгии – видео церемонии награждения

20 мая 12:09 152 Читати українською
Под дождем и окруженный фанатами: Малиновский поднял над головой кубок чемпионата Бельгии – видео церемонии награждения
Генк празднует чемпионство Бельгии / Генк

Генк Руслана Малиновского стал победителем чемпионата Бельгии и получил свои награды.

В заключительном туре чемпионата Бельгии Генк на своем поле сыграл вничью с Стандардом, сразу после матча болельщики команды выбежали на поле, чтобы отпраздновать добытое чемпионство с игроками.

Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства

Стюарды оттеснили фанатов от тоннеля к подтрибунному помещению, где обустроили небольшую сцену. На ней каждый из футболистов Генка получил свою золотую медаль чемпионата Бельгии.

Игроки прыгали, обливались шампанским и радовались четвёртому чемпионству в истории клуба. А болельщики вокруг жгли пиротехнику и также безумно праздновали завоевание трофея.

Компліменти від Куртуа і цінник на трансфер – Маліновський має варіанти з Англії та Італії, а бельгійці не радять Росію

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
367
Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38112 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
4
час
:
17
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук