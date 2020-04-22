Ньюкасл будет иметь проблемы, если получит новых владельцев из Аравии – правозащитники бьют тревогу

Не успели болельщики Ньюкасла нарадоваться открытием новой эры клуба, как начали поступать первые тревожные сигналы.

Ньюкасл находится в шаге от перехода в руки новых владельцев – государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

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Однако не все довольны от этой сделки. Правозащитная организация Amnesty International (AI) обратилась к АПЛ с просьбой вмешаться и сорвать эту сделку, сообщает Daily Mail. AI считает, что чемпионат дискредитирует себя, если один из его представителей будет иметь владельцев из Саудовской Аравии. Ведь в этой стране резко нарушаются права человека, разрешаются пытки и казни.

По информации СМИ, действующий президент "сорок" Майк Эшли продаст клуб за около 350 млн евро.

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