Почеттино имеет серьезные претензии к организации работы в ПСЖ, сообщает Le Parisien.

Рауль является наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера Реала, – AS

В частности, боссы парижского клуба не учитывают пожелания аргентинского специалиста при формировании трансферного списка, также Почеттино обеспокоен неопределенностью относительно будущего главной звезды клуба Килиана Мбаппе.

Действующий контракт аргентинца с парижанами рассчитан до лета 2022-го. По информации СМИ, мадридский Реал пытается переманить Почеттино в свой лагерь.

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