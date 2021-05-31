Форвард Реала не вызывался в национальную команду с 2015 года на фоне скандала с шантажом секс-видео партнера по сборной Матье Вальбуэна. Бензема утверждает, что даже после такой паузы без проблем влился в коллектив.

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"Все хорошо, нет никакого стресса. Я очень рад быть с командой, вернуться, все идет очень, очень хорошо. На тренировках все тоже прекрасно. Красивая игра, которая мне нравится. Есть те, с кем я уже знаком, и есть те, с кем знакомлюсь. С нетерпением жду матча и выхода на поле.

Что изменилось? Честно говоря, у меня не было времени думать об этом. Но мы чувствуем себя сплоченной группой, спокойной. Это все-таки группа, которая была чемпионом мира и вице-чемпионом Европы, они – победители. Я только начал тренироваться, уровень команды очень и очень высок, вот что мне нравится. С кем я близок? Я хорошо лажу со всеми, я уверен, что сначала немного больше разговаривал с Рафаэлем Вараном".

Дидье Дешаму не нужны были окончательные решения судов или любых других инстанций. Специалист с точки зрения морали решил, что футболисту с такой репутацией – не место в сборной Франции. В конце концов, "серебро" домашнего чемпионата Европы и победа на ЧМ-2018 уменьшили давление на тренера, но критику в свой адрес он слышал регулярно. Кто был инициатором примирения с Бензема, может так и остаться секретом.

"Неважно, кто что начал. Главное, что мы говорили, мы говорили, мы говорили о футболе и не только о футболе, мы разговаривали очень долго, все прошло очень хорошо, у нас был хороший мужской разговор. Самое главное, что я в группе, я действительно счастлив быть здесь, для меня это важно. Я здесь не для того, чтобы рассказывать, о чем мы говорили.

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На моем пути было много препятствий. Это часть моей карьеры. Мне всегда приходилось бороться. Я надеялся вернуться в сборную. И вот я вознагражден. Я жалею о ситуации с Вальбуэна, но, что было, того не вернуть. Самое важное – та работа, которую я проделываю на футбольном поле. Я полностью сосредоточен на выступлениях за Францию ​​на Евро-2020".

Все время вне сборной Бензема приходилось отвечать, как бы изменилась команда, если бы главным форвардом был он, а не Оливье Жиру. В конце концов, Карим не сдержался и оскорбил своего земляка: "Скажу коротко: давайте не путать Формулу-1 с картингом. Не хочу больше о нем говорить. Знаю, что Формула-1 – это я". Это могло бы стать дополнительной проблемой на пути к возвращению, но Бензема уже уладил ситуацию с Жиру, а также получает удовольствие от работы вместе с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном.

"Я уже встречался с Жиру в первом матче Лиги чемпионов против Челси. Мы спокойно разговаривали минут пять. Что было сказано, то сказано. Сейчас все кончено. Самое главное, будь то он или я, – помочь сборной Франции подняться как можно выше.

Конечно, мне нужно будет адаптироваться. Мы не сможем играть втроем слева или в центре, мы должны перемещаться. Если кто-то из нас будет на фланге, кто-то должен будет идти в центр. Мы повторяем это на тренировках. Мы – игроки очень высокого уровня, нам не нужно думать, что делать. Это автоматически. С Гризманном играть несложно, наоборот, очень ценю его на поле, потому что он умеет делать абсолютно все.

Я не люблю сравнивать. Килиан Мбаппе – молодой игрок, как я уже сказал, феномен. Я смог с ним потренироваться. Мне это нравится, потому что мы играем в одно касание, он очень быстро набирает скорость, много движений, он мастерски играет в штрафной. Мне не нужно говорить, что он за игрок".

Хотя причина, почему Дешам игнорировал Бензема, была нефутбольной, нападающий все равно прилагал немало усилий, чтобы становиться все краше. Он надеялся, что своей лучшей игрой сможет вернуть себе место в составе. Трудно сказать, что именно это стало решающим фактором, но есть факт – Бензема готовится поехать на Евро-2020.

"Я стал больше работать физически и изменил мышление. Когда ты не в сборной, всегда кажется, что недостаточно тренируешься, но никогда нельзя опускать руки. Конечно, морально мне было трудно быть не со сборной. Но то, что случилось, то случилось. Всегда немного огорчения. Обратно не вернешься, главное, что происходит сейчас. Я полностью сосредоточен на своей игре, на том, что я могу принести этой команде, кторая много выиграла. Об остальном надо постепенно забывать и стараться показать на поле, чего я стою".

Радость от возвращения в сборную для Бензема может немного омрачить лишь одно – Зинедин Зидан больше не тренировать его в Реале. Специалист, который всегда верил в форварда, во второй раз покинул Мадрид. Карим не скрывает, что это его огорчило.

"Зидан всегда был со мной, он всегда поддерживал меня, он помог мне достичь того уровня, на котором я нахожусь. Я буду благодарить его каждый день. Конечно, он очень большой тренер, он выиграл много трофеев. На человеческом уровне он – настоящий мужчина. Я бы сказал слово "замечательный". Я разочарован тем, что он уходит из Реала, но жизнь продолжается".

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