Рауль является наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера Реала, – AS
Реал ведет диалог сразу с тремя кандидатами на кресло главного тренера, прогресс переговоров отличается.
Руководство Реала хочет видеть у руля команды действующего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино, но, чтобы не портить отношения с парижанами, в Мадриде хотят, чтобы специалист самостоятельно инициировал прекращение сотрудничества с французами, сообщает AS.
Почеттино сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб – причиной стал конфликт с топ-менеджером
В случае фиаско с Почеттино, королевский клуб пригласит легенду "сливочных", нынешнего тренера молодежки – Рауля Гонсалеса.
Экс-наставник Интера Антонио Конте уже не является приоритетом Переса, но его приход в Реал также не стоит исключать.
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