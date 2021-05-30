Руководство Реала хочет видеть у руля команды действующего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино, но, чтобы не портить отношения с парижанами, в Мадриде хотят, чтобы специалист самостоятельно инициировал прекращение сотрудничества с французами, сообщает AS.

Почеттино сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб – причиной стал конфликт с топ-менеджером

В случае фиаско с Почеттино, королевский клуб пригласит легенду "сливочных", нынешнего тренера молодежки – Рауля Гонсалеса.

Экс-наставник Интера Антонио Конте уже не является приоритетом Переса, но его приход в Реал также не стоит исключать.

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