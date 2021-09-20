Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не делает трагедии из бурной реакции Лионеля Месси на свою замену.

"Все знают, что у нас много замечательных футболистов, в команде 35 человек. Нам приходится делать выбор – сначала для заявки, затем в течение матча, чтобы работать на благо команды и каждого игрока.

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Решения могут быть верными или неверными, но на то мы и тренеры. Мы находимся на скамейке запасных и принимаем решения – нравится это кому-то, или нет.

Мы решили заменить Месси из-за возможной травмы в будущем. Впереди важные игры, и мы должны его защитить. Я спросил Лео, как он себя чувствует. Он ответил, что все в порядке и нет никаких проблем", – цитирует Почеттино Marca.

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Напомним, в матче против Лиона (2:1) Месси, покидая поле на 76-й минуте, демонстративно прошел мимо Почеттино и не пожал ему руку.