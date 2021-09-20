Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не робить трагедії з бурхливої реакції Ліонеля Мессі на свою заміну.

"Всі знають, що у нас багато чудових футболістів, в команді 35 осіб. Нам доводиться робити вибір – спочатку для заявки, потім упродовж матчу, щоб працювати на благо команди і кожного гравця.

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Рішення можуть бути вірними або невірними, але на те ми і тренери. Ми перебуваємо на лаві для запасних і ухвалюємо рішення – подобається це комусь, чи ні.

Ми вирішили замінити Мессі через можливу травму в майбутньому. Попереду важливі ігри, і ми повинні його захистити. Я запитав у Лео, як він почувається. Він відповів, що все в порядку і немає жодних проблем", – цитує Почеттіно Marca.

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Нагадаємо, у матчі проти Ліона (2:1) Мессі, залишаючи поле на 76-й хвилині, демонстративно пройшов повз Почеттіно і не потиснув йому руку.