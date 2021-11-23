"Мне хорошо в Париже. Я хорошо знаю, что всю свою жизнь как игрок или тренер я встречался с такими ситуациями.

ПСЖ контактировал с "идеальным" Зиданом из-за возможного ухода Почеттино, – ESPN

Что-то происходит вокруг, но это не моя ответственность. На ваш вопрос я могу только ответить: я счастлив в Париже", – цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, Манчестер Юнайтед уволил Сульшера после поражения от Уотфорда (1:4). Ряд СМИ сразу назвала Почеттино главным кандидатом на кресло наставника манкунианцев, приписывая тренеру ПСЖ желание возглавить МЮ.

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