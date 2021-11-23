"Мені добре у Парижі. Я добре знаю, що все своє життя як гравець або тренер я зустрічався з такими ситуаціями.

ПСЖ контактував з "ідеальним" Зіданом через можливий відхід Почеттіно, – ESPN

Щось відбувається навколо, але це не моя відповідальність. На ваше запитання я можу лише відповісти: я щасливий у Парижі", – цитує Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Сульшера після поразки від Уотфорда (1:4). Низка ЗМІ одразу назвала Почеттіно головним кандидатом на крісло наставника манкуніанців, приписуючи тренеру ПСЖ бажання очолити МЮ.

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