Почеттіно відреагував на чутки про бажання очолити Манчестер Юнайтед
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно спростував інформацію про повернення на Туманний Альбіон.
"Мені добре у Парижі. Я добре знаю, що все своє життя як гравець або тренер я зустрічався з такими ситуаціями.
ПСЖ контактував з "ідеальним" Зіданом через можливий відхід Почеттіно, – ESPN
Щось відбувається навколо, але це не моя відповідальність. На ваше запитання я можу лише відповісти: я щасливий у Парижі", – цитує Почеттіно RMC Sport.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Сульшера після поразки від Уотфорда (1:4). Низка ЗМІ одразу назвала Почеттіно головним кандидатом на крісло наставника манкуніанців, приписуючи тренеру ПСЖ бажання очолити МЮ.
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