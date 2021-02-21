Харри Кейн попал на радары столичного гранда, утверждает The Mirror. Внимание на игрока обратил Маурисио Почеттино, который работал с ним в Тоттенхэме.

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Нынешний наставник ПСЖ готов воссоединиться с экс-подопечным в случае ухода Мбаппе летом. В последнее время 22-летнего форварда активно сватают в мадридский Реал. Контракт Килиана с парижанами завершается летом 2022-го, но однозначности относительно его будущего нет.

К слову, Харри Кейн является бесспорным лидером Тоттенхэма. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, где сумел отличиться 21 голом и 14 ассистами.

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