Почеттино нашел звездную замену Мбаппе в Тоттенхэме
ПСЖ начинает поиски преемника Килиана Мбаппе. Французу прочат уход из Парижа уже летом.
Харри Кейн попал на радары столичного гранда, утверждает The Mirror. Внимание на игрока обратил Маурисио Почеттино, который работал с ним в Тоттенхэме.
Тоттенхэм установил астрономический ценник на Кейна – больше платили только за Неймара и Мбаппе
Нынешний наставник ПСЖ готов воссоединиться с экс-подопечным в случае ухода Мбаппе летом. В последнее время 22-летнего форварда активно сватают в мадридский Реал. Контракт Килиана с парижанами завершается летом 2022-го, но однозначности относительно его будущего нет.
К слову, Харри Кейн является бесспорным лидером Тоттенхэма. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, где сумел отличиться 21 голом и 14 ассистами.
Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео