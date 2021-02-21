Харрі Кейн потрапив на радари столичного гранда, стверджує The Mirror. Увагу на гравця звернув Маурісіо Почеттіно, який працював з ним у Тоттенхемі.

Тоттенхем встановив астрономічний цінник на Кейна – більше платили лише за Неймара і Мбаппе

Нинішній наставник ПСЖ готовий возз'єднатись з екс-підопічним у разі відходу Мбаппе влітку. Останнім часом його активно сватають в мадридський Реал. Контракт Кіліана з парижанами завершується влітку 2022-го, але однозначності щодо майбутнього 22-річного форварда немає.

До слова, Харрі Кейн є безперечним лідером Тоттенхема. У поточному сезоні він провів 32 матчі у всіх турнірах, де зумів відзначитись 21 голом та 14 асистами.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео