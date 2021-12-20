"Не в пенальти дело. Когда я пришел, то у него чистый момент был с Десной. Чистейший. Поверьте мне, в таких моментах надо десять из десяти забивать. Выпускаю с Рухом на замену, он раньше забил бы, наверное. Потом играли в Днепре. У него при счете 3:0 чистейший моментище, подача с фланга, а он головой попадает во вратаря.

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Постарел? Может, и постарел. Потом он забил Ингульцу. А мог забить уже четыре. Главный момент был с Динамо, там каких-то сантиметров не хватило. Он попал в штангу. Минаю не фартило, и ему", – рассказал Леонов в эфире Футбол NEWS.

В 16-ти матчах УПЛ 2021/22 Селезнев забил 1 гол и отдал 1 ассист. Минай занимает предпоследнее, 15 место, набрав 10 очков. Уже после завершения первой части чемпионата Игорь Леонов покинул команду.

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