"Не в пенальті справа. Коли я прийшов, то в нього чистий момент був із Десною. Найчистіший. Повірте мені, у таких моментах треба із десяти десять забивати. Випускаю з Рухом на заміну, він раніше забив би, напевно. Потім грали у Дніпрі. У нього за рахунку 3:0 найчистіший момент. Подача з флангу, а він головою влучає у воротаря.

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Постарів? Може, й постарів. Потім він забив Інгульцю. А міг забити вже чотири. Головний момент був із Динамо, там якихось сантиметрів не вистачило. Він влучив у штангу. Минаю не фартило, і йому", – розповів Леонов в ефірі Футбол NEWS.

У 16-ти матчах УПЛ 2021/22 Селезньов забив 1 гол та віддав 1 асист. Минай посідає передостаннє, 15 місце, набравши 10 очок. Вже після завершення першої частини чемпіонату Ігор Леонов покинув команду.

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