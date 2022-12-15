Чому Франції пробачили 2 пенальті, або Неочевидний конкурент для Мбаппе
20:08 - Читать на русском
Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій та його заступник Тарас Котів обговорили усі цікавинки півфінального матчу ЧС-2022 Франція – Марокко.
завершено
Збірна Франції змогла пробитися до фіналу чемпіонату світу у Катарі, перегравши цьогорічну сенсацію – Марокко. Попри міф про непробивний захист африканців, Тео Ернандесу вдалось забити найшвидший гол в історії півфіналів Мундіалів. Чому закінчилась казка "атлаських левів" і що допомогло підопічним Дешама дотиснути суперника у нервовому поєдинку – дивіться в новому відео на нашому YouTube-каналі.
Франція завершила казку Марокко та вийшла у фінал ЧС-2022: Мбаппе спробує знищити мрію Мессі, а найкращий – Грізманн
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