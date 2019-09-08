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Поцелуй Зинченко, смех Степаненко и подозрительный Миколенко – сборная Украины прибыла в Днепр после триумфа над Литвой

17:16 314 Читати українською
Поцелуй Зинченко, смех Степаненко и подозрительный Миколенко – сборная Украины прибыла в Днепр после триумфа над Литвой
Роман Яремчук / Фото УАФ

Игроки национальной команды вернулись на родину и начнут подготовку к поединку против Нигерии.

 

Подопечные Андрея Шевченко вместе с тренерским штабом вернулись в Украину после фартового вояжа в Литву (3:0).

Сборная Украины проведет открытую тренировку перед матчем против Нигерии

Самолет с футболистами приземлился в Днепре, где команда будет готовиться к товарищескому поединку против сборной Нигерии.

Игроки покидали борт с различными эмоциями, а Александр Зинченко даже успел получить поцелуй от своей любимой.

Напомним, спарринг против Нигерии состоится в Днепре 10 сентября, стартовый свиток прозвучит в 21:30. Накануне, 9 сентября, "сине-желтые" проведут открытую тренировку на Днепр-Арене, начало в 19:00.

Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина

blog_ava
Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина
15:33
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Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Нигерия Тарас Степаненко Тарас Степаненко Александр Зинченко Александр Зинченко Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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