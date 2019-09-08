Поцелуй Зинченко, смех Степаненко и подозрительный Миколенко – сборная Украины прибыла в Днепр после триумфа над Литвой

Игроки национальной команды вернулись на родину и начнут подготовку к поединку против Нигерии.

Подопечные Андрея Шевченко вместе с тренерским штабом вернулись в Украину после фартового вояжа в Литву (3:0).

Сборная Украины проведет открытую тренировку перед матчем против Нигерии

Самолет с футболистами приземлился в Днепре, где команда будет готовиться к товарищескому поединку против сборной Нигерии.

Игроки покидали борт с различными эмоциями, а Александр Зинченко даже успел получить поцелуй от своей любимой.

Напомним, спарринг против Нигерии состоится в Днепре 10 сентября, стартовый свиток прозвучит в 21:30. Накануне, 9 сентября, "сине-желтые" проведут открытую тренировку на Днепр-Арене, начало в 19:00.

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