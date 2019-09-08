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Поцілунок Зінченка, веселий Степаненко і підозрілий Миколенко – збірна України прибула в Дніпро після тріумфу над Литвою

17:16 1420 Читать на русском
Поцілунок Зінченка, веселий Степаненко і підозрілий Миколенко – збірна України прибула в Дніпро після тріумфу над Литвою
Роман Яремчук / Фото УАФ

Гравці національної команди повернулись на батьківщину та розпочнуть підготовку до двобою проти Нігерії.

 

Підопічні Андрія Шевченка разом із тренерським штабом повернулись в Україну після фартового вояжу в Литву (3:0).

Збірна України проведе відкрите тренування у Дніпрі перед матчем проти Нігерії

Літак з футболістами приземлився у Дніпрі, де команда готуватиметься до товариського поєдинку проти збірної Нігерії.

Гравці покидали борт з різними емоціями, а Олександр Зінченко навіть встиг отримати поцілунок від своєї коханої.

Нагадаємо, спаринг проти Нігерії відбудеться в Дніпрі 10 вересня, стартовий свиток пролунає о 21:30. Напередодні, 9 вересня, "синьо-жовті" проведуть відкрите тренування на Дніпро-Арені, початок о 19:00.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Нігерія Тарас Степаненко Тарас Степаненко Олександр Зінченко Олександр Зінченко Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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