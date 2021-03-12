Подопечные Моуринью с первых минут захватили инициативу и создавали моменты у ворот загребской команды. Уже в середине первой 45-минутки отличился Кейн: мяч попал в штангу и отлетел прямо к нему, Харри попал в пустые ворота.

Лига Европы: Арсенал отомстил Олимпиакосу за прошлые обиды, Кейн дублем одолел загребское Динамо

После перерыва англичанин оформил дубль: Кейн красиво разобрался с обороной и пробил мимо голкипера. Больше голов болельщики не увидели. 2:0 – "шпоры" не встретили серьезного сопротивления от Динамо Загреб и уже одной ногой в четвертьфинале.