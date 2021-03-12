Лига Европы: Арсенал отомстил Олимпиакосу за прошлые обиды, Кейн дублем одолел загребское Динамо
Состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига Европы, 1/8 финала
Гранада – Мольде – 2:0
Голы: Молина, 26, Сольдадо, 76
Удаление: Елингсен, 71 (м)
Олимпиакос – Арсенал – 1:3
Голы: Эль-Араби, 58 – Едегор, 34, Габриэл, 79, Елнени, 85
Тоттенхэм – Динамо Загреб – 2:0
Голы: Кейн, 25, 70
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В одной из пар аутсайдеров турнира Гранада уверенно переиграла Мольде, забив по голу в каждом из таймов.
Арсенал хорошо запомнил прошлогодний вылет из Лиги Европы от Олимпиакоса – лондонцы поквитались с обидчиками. Подопечные Артеты полностью завладели инициативой в матче и трижды отличились в воротах хозяев. Греки голом престижа оставили намек на минимальную интригу перед ответной встречей.
Динамо Загреб не предсказывали много шансов в поединке с Тоттенхэмом, что и подтвердилось на поле. Хорваты смогли достойно оценить бомбардирские навыки главной звезды команды Моуринью – Харри Кейна, который дублем приблизил "шпор" к четвертьфиналу Лиги Европы.
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