Лига Европы, 1/8 финала

Гранада – Мольде – 2:0

Голы: Молина, 26, Сольдадо, 76

Удаление: Елингсен, 71 (м)

Олимпиакос – Арсенал – 1:3

Голы: Эль-Араби, 58 – Едегор, 34, Габриэл, 79, Елнени, 85

Тоттенхэм – Динамо Загреб – 2:0

Голы: Кейн, 25, 70

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В одной из пар аутсайдеров турнира Гранада уверенно переиграла Мольде, забив по голу в каждом из таймов.

Арсенал хорошо запомнил прошлогодний вылет из Лиги Европы от Олимпиакоса – лондонцы поквитались с обидчиками. Подопечные Артеты полностью завладели инициативой в матче и трижды отличились в воротах хозяев. Греки голом престижа оставили намек на минимальную интригу перед ответной встречей.

Динамо Загреб не предсказывали много шансов в поединке с Тоттенхэмом, что и подтвердилось на поле. Хорваты смогли достойно оценить бомбардирские навыки главной звезды команды Моуринью – Харри Кейна, который дублем приблизил "шпор" к четвертьфиналу Лиги Европы.

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