Підопічні Моурінью з перших хвилин захопили ініціативу і створювали моменти біля воріта загребської команди. Вже в середині першої 45-хвилинки відзначився Кейн: м'яч влучив у стійку і відлетів прямо до нього, Харрі не схибив у порожні ворота.

Ліга Європи: Арсенал помстився Олімпіакосу за минулі образи, Кейн дублем здолав загребське Динамо

По перерві англієць оформив дубль: красиво розібрався з обороною та пробив повз кіпера. Більше голів уболівальники не побачили. 2:0 – "шпори" не зустріли серйозного опору від Динамо Загреб і вже однією ногою у чвертьфіналі.