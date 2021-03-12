Переможний дубль Кейна у відеоогляді матчу Тоттенхем – Динамо Загреб
09:36 - Читать на русском
Тоттенхем здолав Динамо Загреб у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Підопічні Моурінью з перших хвилин захопили ініціативу і створювали моменти біля воріта загребської команди. Вже в середині першої 45-хвилинки відзначився Кейн: м'яч влучив у стійку і відлетів прямо до нього, Харрі не схибив у порожні ворота.
Ліга Європи: Арсенал помстився Олімпіакосу за минулі образи, Кейн дублем здолав загребське Динамо
По перерві англієць оформив дубль: красиво розібрався з обороною та пробив повз кіпера. Більше голів уболівальники не побачили. 2:0 – "шпори" не зустріли серйозного опору від Динамо Загреб і вже однією ногою у чвертьфіналі.
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