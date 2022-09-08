Победный дебют Зинченко в видеообзоре матча Цюрих – Арсенал – 1:2
22:20 - Читати українською
Цюрих уступил Арсеналу в рамках 1-го тура Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Маркиньос 17’
Эдвард Нкетия 62’
17’ Маркиньос
62’ Эдвард Нкетия
Микель Артета дал отдохнуть ряду лидеров, а резервистам – проявить себя. Александр Зинченко вышел только на последние 20 минут и таким образом дебютировал в Лиге Европы. Раньше украинец в этом турнире не играл.
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Арсенал получил необходимый результат благодаря Эдди Нкетия, в активе которого гол и результативная передача. Богдан Вьюник просидел весь матч на скамье запасных Цюриха. По итогам тура, лондонцы стали лидерами группы, ведь в параллельном матче ПСВ и Буде-Глимт поделил очки.
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