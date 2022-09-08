Цюріх поступився Арсеналу в рамках 1-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мікель Артета дав відпочити низці лідерів, а резервістам – можливість проявити себе. Олександр Зінченко вийшов лише на останні 20 хвилини і таким чином дебютував у Лізі Європи. Раніше українець в цьому турнірі не грав.

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Арсенал здобув необхідний результат завдяки Едді Нкетія, в активі якого гол та результативна передача. Богдан В'юнник просидів увесь матч на лаві запасних Цюріха. За підсуками туру, лондонці стали лідерами групи, адже в паралельному матчі ПСВ та Буде-Глімт поділил очки.