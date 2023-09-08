Після складного періоду в Манчестер Юнайтед Лінгард перебрався у Ноттінгем, але там провалився. У минулому сезоні 17 разів виходив на поле в рамках АПЛ, не відзначившись результативними діями.

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Реанімувати кар'єру 30-річного футболіста готовий Девід Мойєс. Втім, Вест Хем не хоче відразу підписувати Лінгарда, а влаштував для нього тест. Сьогодні Джессі зіграє за чинних переможців Ліги конференцій у товариському матчі за зачиненими дверима проти Іпсвіча, повідомляє Sport Mail.

До слова, Лінгард уже має успішний досвід гри за Вест Хем, коли забив 9 голів та віддав 5 асистів за 16 матчів другої половини сезону 2020/21. Лондонцям потрібен ще один гравець атакувального профілю, оскільки влітку клуб покинули Джанлука Скамакка та Мануель Лансіні.

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