Хавбек АЕКа Петрос Манталос доволен своей командой по мотивам поединка ЛЕ против Зари.

"Мы очень плохо начали групповой этап. Мы потерпели два поражения. Мы приехали в Украину, чтобы одержать первую победу и почему не сделать эту победу началом нашей реабилитации в группе.

Заря – АЕК – 1:4 – видео голов и обзор матча

Мы знали игру соперника. Мы находили свободные зоны за спиной соперника. Мы играли широко, и это очень помогло нам.

Победа подарила АЕКу три очка, и мы хотели, чтобы Лестер выиграл. Теперь нужно победить Зарю дома. Постараемся сделать все возможное. Стоит помнить, что следующая игра начнется с равными шансами", – цитирует Манталоса sdna.gr.

После трех туров группового этапа ЛЕ Заря без зачетных баллов остается последней в квартете G, АЕК расположился на третьей строчке с тремя очками.

Заря дома разгромно проиграла АЕКу и почти потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы