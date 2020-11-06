"Ми дуже погано почали груповий етап. Ми зазнали двох поразок. Ми приїхали в Україну, щоб здобути першу перемогу і чому не зробити цю звитягу початкому нашої реабілітації в групі.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Ми знали гру суперника. Ми знаходили вільні зони за спиною суперника. Ми грали широко, і це дуже допомогло нам.

Перемога подарувала АЕКу три очки, і ми хотіли, щоб Лестер виграв. Тепер потрібно перемогти Зорю вдома. Постараємось зробити все можливе. Варто пам'ятати, що наступна гра розпочнеться з рівними шансами", – цитує Манталоса sdna.gr.

Після трьох турів групового етапу ЛЄ Зоря без залікових балів залишається останньою у квартеті G, АЕК розташувався на третій сходинці з трьома очками.

Зоря вдома розгромно програла АЕКу та майже втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи