Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов считает, что наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко выжал максимум из тех игроков, которые были в его команде.

"По пятибалльной системе я бы оценил выступление сборной Украины на твердую четверку. Наверное, мало, кто ожидал, что" сине-желтые "с таким скрипом выйдут из группы.

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Тем не менее, несмотря на все факторы везения или еще чего-то, победа над Швецией перечеркнула все минусы. Команда добилась исторического успеха и этим все сказано.

Тех принципов, которые Андрей Шевченко закладывал задолго до чемпионата Европы, коллектив старается придерживаться, и многое из этого получается. Неплохо работает атакующая линия. Что касается минусов, то немного разочаровала игра в обороне. Не хочется называть фамилий, но некоторые футболисты сыграли ниже своих возможностей. Тем не менее, в защите у нас много молодежи, и если убрать все шероховатости, то прогресс обязательно будет.

Нужно ли было больше доверять запасным? Не думаю. Как показал опыт чемпионата Европы, те же итальянцы, англичане в основном рассчитывали на определенную обойму исполнителей. Тем более, что у нас не такой большой выбор равноценных игроков. Считаю, тренерский штаб все делал, исходя из возможностей подопечных", – сказал Кузнецов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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