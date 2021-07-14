Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов вважає, що наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко витиснув максимум з тих гравців, які були в його команді.

"За п'ятибальною системою я би оцінив виступ збірної України на тверду четвірку. Напевно, мало, хто очікував, що "синьо-жовті "з таким скрипом вийдуть з групи.

Маркевич припустив, чого забракло збірній України, аби дійти до фіналу Євро-2020

Проте, не дивлячись на всі фактори везіння або ще чогось, перемога над Швецією перекреслила всі мінуси. Команда досягла історичного успіху і цим все сказано.

Тих принципів, які Андрій Шевченко закладав задовго до чемпіонату Європи, колектив намагається дотримуватися, і багато що з цього виходить. Непогано працює атакувальна лінія. Що стосується мінусів, то трохи розчарувала гра в обороні. Не хочеться називати прізвищ, але деякі футболісти зіграли нижче своїх можливостей. Проте, в захисті у нас багато молоді, і якщо прибрати всі шорсткості, то прогрес обов'язково буде.

Чи потрібно було більше довіряти запасним? Не думаю. Як показав досвід чемпіонату Європи, ті ж італійці, англійці в основному розраховували на певну обойму виконавців. Тим більше, що у нас не такий великий вибір рівноцінних гравців. Вважаю, тренерський штаб все робив, виходячи з можливостей підопічних", – сказав Кузнєцов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро