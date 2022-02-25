Славия Прага во второй раз одолела Фенербахче в матче 1/16 Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Команды снова устроили перестрелку, но интриги было мало. Славия после гостевой победы 3:2 добавила еще 2 гола гандикапа.

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Фенербахче один мяч отквитал до перерыва, однако никакого намека на камбек не было. Во второй половине соперники обменялись голами, установив еще одни 3:2 в пользу Славии. Украинец Тарас Качараба впервые выводил чешскую команду с капитанской повязкой – дебют вполне можно считать удачным.