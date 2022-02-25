Победа капитана Качарабы в видеообзоре матча Славия – Фенербахче – 3:2
10:32 - Читати українською
Славия Прага во второй раз одолела Фенербахче в матче 1/16 Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи.
19’ Иван Шранц
27’ Йира Сор
63’ Йира Сор
Хакан Мерт Яндаш 39’
Мергим Бериша 90’
19’ Иван Шранц
27’ Йира Сор
39’ Хакан Мерт Яндаш
63’ Йира Сор
90’ Мергим Бериша
Команды снова устроили перестрелку, но интриги было мало. Славия после гостевой победы 3:2 добавила еще 2 гола гандикапа.
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Фенербахче один мяч отквитал до перерыва, однако никакого намека на камбек не было. Во второй половине соперники обменялись голами, установив еще одни 3:2 в пользу Славии. Украинец Тарас Качараба впервые выводил чешскую команду с капитанской повязкой – дебют вполне можно считать удачным.
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