Перемога капітана Качараби у відеоогляді матчу Славія – Фенербахче – 3:2
10:32 - Читать на русском
Славія Прага вдруге здолала Фенербахче у матчі 1/16 Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
19’ Іван Шранц
27’ Їра Сор
63’ Їра Сор
Хакан Мерт Яндаш 39’
Мергім Беріша 90’
19’ Іван Шранц
27’ Їра Сор
39’ Хакан Мерт Яндаш
63’ Їра Сор
90’ Мергім Беріша
Команди знову влаштували перестрілку, але інтриги було мало. Славія після гостьової перемоги 3:2 додала ще 2 голи гандикапу.
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Фенербахче один м'яч відквитав до перерви, проте жодного натяку на камбек не було. У другій половині суперники обмінялися голами, встановивши ще одні 3:2 на користь Славії. Українець Тарас Качараба вперше виводив чеську команду з капітанською пов'язкою – дебют цілком можна вважати вдалим.
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