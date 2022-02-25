Команди знову влаштували перестрілку, але інтриги було мало. Славія після гостьової перемоги 3:2 додала ще 2 голи гандикапу.

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Фенербахче один м'яч відквитав до перерви, проте жодного натяку на камбек не було. У другій половині суперники обмінялися голами, встановивши ще одні 3:2 на користь Славії. Українець Тарас Качараба вперше виводив чеську команду з капітанською пов'язкою – дебют цілком можна вважати вдалим.