В четверг в 1/16 финала Лиги конференций состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/16 финала, ответные матчи

Витесс – Рапид Вена – 2:0

Голы: Грбич, 3, Беро, 19

ПАОК – Митьюлланд – 2:1 (5:3 в серии пенальти)

Голы: Живкович, 20, Виеринья, 26 – Хег, 80

Славия Прага – Фенербахче – 3:2

Голы: Шранц, 19, Сор, 27, 63 – Яндаш, 39, Бериша, 90

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Витесс в первом матче уступил австрийскому Рапиду 1:2 и с первых минут взялся спасать ситуацию – Грбич уже на третьей минуте вывел нидерландцев вперед. Еще до перерыва хозяева забили во второй раз: Беро точно замкнул прострел низом по центру ворот. После перерыва хозяева продолжали придерживаться выбранной тактики и не позволили сопернику нанести хотя бы один удар в створ ворот. Как следствие, представители страны тюльпанов сразятся за выход в четвертьфинал турнира.

Фенербахче, уступивший в домашнем матче Славии со счетом 2:3, еще до середины тайма пропустил дважды. Однако Яндаш, точно пробив впритирку с левой стойкой, зародил надежду в сердцах турецких болельщиков. На экваторе второй сорокапятиминутки Сор оформил дубль и лишил турок шансов на выход в следующий раунд соревнований. На последней минуте Бериша снова сократил отставание до минимума, но времени на что-то большее "желтым канарейкам" не хватило.

Украинский защитник Тарас Качараба появился на поле с первых минут, выведя свою команду на поединок с капитанской повязкой. Еще один наш соотечественник – Максим Таловеров – начал матч в запасе, выйдя на замену на 78-й минуте.

ПАОК уже в середине первого тайма выигрывал у Митьюлланда с преимуществом в два мяча. Сначала Живкович, а через шесть минут Виеринья роскошным выстрелом в девятку, нивелировали минимальную победу датчан в первом поединке. Однако за десять минут до финального свистка Хег, после навеса в штрафную, головой сократил счет до минимума и прервал поединок в овертаймы. Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти точнее оказались греки.

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