Хорватию называют одним из теневых фаворитов чемпионата мира в Катаре, а Марокко – одной из команд, которая может удивить. В очном матче преимуществом владели европейцы, но не столь ощутимым, чтобы это можно было конвертировать в голы. В итоге – "сухая" ничья.

Третьи нули на ЧМ-2022 за сутки – Марокко отлично сдержало уникального Модрича и Хорватию

Отметим несколько достижений капитана Хорватии. Лука Модрич стал первым игроком в истории, игравшим на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях. Также опытный полузащитник установил рекорд своей сборной, став самым старым игроком (37 лет и 75 дней), игравшим за Хорватию на Мундиалях.