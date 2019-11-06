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Пластун вошел в сборную 14-го тура чемпионата Бельгии

17:15 5 Читати українською
Пластун вошел в сборную 14-го тура чемпионата Бельгии
Игорь Пластун / ФК Гент

Игрок бельгийского Гента – украинец Игорь Пластун – впервые попал в символическую сборную тура Лиги Жупиле.

Защитник сборной Украины и бельгийского Гента Игорь Пластун вошел в символическую сборную 14-го тура Лиги Жупиле по версии HLN, сообщает официальный сайт ФК Эйпен. В центральном матче тура против Стандарда команда нашего украинца на характере победила соперника со счетом 3:1. Пластун провел на поле весь матч, кроме него в игре приняли участие еще два украинца – Роман Яремчук и Роман Безус, который даже забил первый гол своей команды.

Безус: В Генте родной язык не забудешь

29-летний Пластун впервые в сезоне попал в символическую сборную тура. В текущем сезоне Игорь провел 21 матч и забил 3 гола.

Гент с 25 очками занимает третье место, а лидирует в чемпионате Бельгии с 33-ю пунктами Брюгге, цвета которого защищает еще один украинец Эдуард Соболь.

Гент вырвал победу над Стандардом – эффектный гол Безуса, старания Яремчука и лидер обороны Пластун

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Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Стандард Стандард Бельгия
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