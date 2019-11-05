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Безус: В Генте родной язык не забудешь

09:16 6 Читати українською
Безус: В Генте родной язык не забудешь
Роман Безус / ФК Гент

Украинский полузащитник Роман Безус рассказал об общении с партнерами по бельгийском Генте.

"По поводу нидерландского языка, который преобладает в этой части Бельгии, то я понимаю, когда кто-то общается между собой, но самому высказываться сложно. Дело в том, что у нас в команде преобладает английский. Так что нет большой необходимости садиться за парту. Тем более что в Генте есть украинская диаспора, поэтому и родной язык не забудешь. Психологически это очень помогает. Есть у нас и грузины, с которыми можно поговорить по-русски.

Красивый гол Безуса и камбэк команды украинцев в видеообзоре матча Гент – Стандард

Вне тренировок и матчей видимся мы не очень часто. Можем встретиться на чей-то день рождения или еще какой-то праздник. В моей семье трое детей, у Игоря Пластуна – тоже, родился ребенок у Ромы Яремчука, так что житейских забот достаточно", – цитирует Безуса zbirna.com.

Напомним, Роман Безус перешел в Гент летом 2019-го из Сент-Трюйдена. В текущем сезоне украинец сыграл 8 матчей и забил 3 гола в чемпионате Бельгии, а также трижды выходил на поле в Лиге Европы. В турнирной таблице бельгийской лиги Жупиле Гент сейчас занимает третье место.

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Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук
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