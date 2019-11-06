Пластун увійшов до збірної 14-го туру чемпіонату Бельгії

Гравець бельгійського Гента – українець Ігор Пластун – вперше потрапив до символічної збірної туру Ліги Жупіле.

Захисник збірної України та бельгійського Гента Ігор Пластун увійшов до символічної збірної 14-го туру Ліги Жупіле за версією HLN, повідомляє офіційний сайт ФК Ейпен. У центральному матчі туру проти Стандарда команда нашого українця на характері перемогла суперника з рахунком 3:1. Пластун провів на полі увесь матч, окрім нього у грі взяли участь ще два українці – Роман Яремчук та Роман Безус, який навіть забив перший гол своєї команди.

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29-річний Пластун вперше у сезоні потрапив до символічної збірної туру. У поточному сезоні Ігор провів 21 матч і забив 3 голи.

Гент з 25 очками займає третє місце, а лідирує у чемпіонаті Бельгії з 33-ма пунктами Брюгге, кольори якого захищає ще один українець Едуард Соболь.

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