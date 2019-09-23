Пластун в поединке чемпионата Бельгии получил кровавую травму и не смог продолжить матч

Защитник бельгийского Гента Игорь Пластун не смог доиграть поединок Лиги Жюпиле из-за травмы лица.

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии против команды Зюльте-Варегем (2:2) защитник сборной Украины был заменен в перерыве. В одном из эпизодов первой половины встречи он получил кровавое повреждения головы, в результате чего вынужден был покинуть поле. Степень серьезности травмы Пластуна пока неизвестна.

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Напомним, в этом матче дубль оформил украинец Роман Яремчук, чем помог Генту вырвать ничью в гостевом поединке.

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