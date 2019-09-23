Яремчука назвали лучшим игроком матча в Бельгии – он критично прокомментировал свои успехи

Форвард сборной Украины и бельгийского Гента дублем помог своей команде добыть ничью и был признан самым опасным игроком поединка.

Ведущее бельгийское издание Sporza признало украинца Романа Яремчука лучшим игроком матча против Зюлте-Варегема (2:2). Напомним, что в восьмом туре чемпионата Бельгии Гент благодаря двум голам Яремчука спас результативную ничью в матче.

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К слову, нападающий сборной Украины в этом поединке сумел отличиться еще дважды – в начале каждого из таймов форвард огорчал соперника, однако оба результативных выстрела были отменены из-за офсайдов.

"Как всегда, я грущу из-за того, что мы не смогли победить. У меня сегодня было странное ощущение – мы играли не так плохо, но потеряли слишком много шансов. В прошлом сезоне я упустил немало моментов и тяжело работаю индивидуально. Через утраченные возможности я чувствовал определенный стресс. Если мы хотим стать чемпионом, то нам придется выигрывать такие матчи", – цитирует слова Яремчука Sporza.be.

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