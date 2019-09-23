Пластун у поєдинку чемпіонату Бельгії зазнав кривавої травми і не зміг продовжити матч

Захисник бельгійського Гента Ігор Пластун не зміг дограти поєдинок Ліги Жюпіле через травму обличчя.

У матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії проти команди Зюльте-Варегем (2:2) захисник збірної України був замінений у перерві. В одному з епізодів першої половини зустрічі він отримав криваве пошкодження голови, внаслідок чого змушений був покинути поле. Ступінь серйозності травми Пластуна поки невідомий.

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Нагадаємо, у цьому матчі дубль оформив українець Роман Яремчук, чим допоміг Генту вирвати нічию у гостьовому поєдинку.

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