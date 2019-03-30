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Пластун: В Бельгии никогда не знаешь результат матча заранее

11:36 5 Читати українською
Пластун: В Бельгии никогда не знаешь результат матча заранее
Игорь Пластун / cоцсети

Защитник Гента Игорь Пластун рассказал об интриге в чемпионате Бельгии.

"Чемпионат Бельгии интересный, ведь ты никогда не знаешь исход матча. Никогда. Едет первое место к последнему, никогда нельзя сказать, что лидер победит. Даже 2:0. Здесь такого не бывает", – сказал Пластун в эфире телеканала "Футбол 1".

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К слову, Гент Пластуна перед второй частью чемпионата Бельгии занимает 5 место в чемпионской группе и только на 7 очков отстает от первого Генка Малиновского.

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Теги
Гент Гент Игорь Пластун Игорь Пластун Бельгия Украинцы за рубежом
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