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Пластун: У Бельгії ніколи не знаєш результат матчу заздалегідь

11:36 44 Читать на русском
Пластун: У Бельгії ніколи не знаєш результат матчу заздалегідь
Ігор Пластун / cоцмережі

Захисник Гента Ігор Пластун розповів про інтригу в чемпіонаті Бельгії.

"Чемпіонат Бельгії цікавий, адже ти ніколи не знаєш результат матчу. Ніколи. Їде перше місце до останнього, ніколи не можна сказати, що лідер переможе. Навіть 2:0. Тут такого не буває", – сказав Пластун в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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До слова, Гент Пластуна перед другою частиною чемпіонату Бельгії посідає 5 місце у чемпіонській групі та лише на 7 очок відстає від першого Генка Маліновського.

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Теги
Українці за кордоном Гент Гент Ігор Пластун Ігор Пластун Бельгія
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