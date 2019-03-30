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Яремчук: Главная задача бельгийских клубов – продать тебя в топ-команду

10:20 39 Читати українською
Яремчук: Главная задача бельгийских клубов – продать тебя в топ-команду
Роман Яремчук / фото из соцсетей

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук рассказал о главной цели бельгийских клубов.

"В Бельгии ты продаешь себя. Главная задача клуба – продать тебя в топ-команду.

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Заработать на тебе деньги, а потом рассказывать, что воспитали хорошего футболиста, чтобы другие талантливые футболисты приезжали в команду, чтобы их тоже продавали", – сказал Яремчук в эфире телеканала "Футбол 1".

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К слову, в текущем сезоне в активе украинского нападающего 36 матчей за Гент во всех турнирах, где Яремчук забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Теги
Гент Гент Бельгия Украинцы за рубежом Роман Яремчук Роман Яремчук
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