Яремчук: Главная задача бельгийских клубов – продать тебя в топ-команду

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук рассказал о главной цели бельгийских клубов.

"В Бельгии ты продаешь себя. Главная задача клуба – продать тебя в топ-команду.

Яремчук: Звали во французскую команду, которая борется за еврокубки

Заработать на тебе деньги, а потом рассказывать, что воспитали хорошего футболиста, чтобы другие талантливые футболисты приезжали в команду, чтобы их тоже продавали", – сказал Яремчук в эфире телеканала "Футбол 1".

Пластун, Безус и Яремчук вместе с партнерами по Генту развлеклись в парке аттракционов – забавные фото

К слову, в текущем сезоне в активе украинского нападающего 36 матчей за Гент во всех турнирах, где Яремчук забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.