Украинец сегодня официально вернулся в Лудогорца после выступлений в составе Гента, но детали сделки не разглашается. Как сообщает официальный сайт болгар, украинец сразу приступит к подготовке к новому сезону на сборе в Австрии.

Гент официально объявил об уходе Пластуна – украинец перебрался в Лудогорец

"Очень рад вернуться в Лудогорец. Эта команда дала мне многое. Надеюсь достичь такого же успеха. Почему бы и не большего?", – приводит слова Пластуна пресс-служба клуба.

Напомним, Пластун перешел в Гент именно из Лудогорца в июле 2018 за 3 млн евро. В прошлом сезоне провел за бельгийский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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