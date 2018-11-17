Пластун: Проиграли по делу, надо сделать выводы

Сборная Украины — 11:54 189
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"Разобрали Украину, как велосипед". Словацкие СМИ расхваливают свою сборную за эффектный разгром команды Шевченко
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Словакия – Украина: Шевченко шокирует тактикой, Бойко и компания – детскими провалами в матче Лиги нацийЛига наций — 03:00 3535
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Словакия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЛига наций — 00:33 1704
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Словакия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций – как это былоЛига наций — 00:30 2196
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Партнер Малиновского может заменить Ярмоленко – крутая результативность и перспективы рекордного трансфераАнглия — 16 нояб 359
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