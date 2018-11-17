Пластун: Проиграли по делу, надо сделать выводы

Защитник сборной Украины Игорь Пластун, который дебютировал за национальную команду в игре против Словакии, поделился впечатлениями от поединка.

"Четыре мяча пропустили, проиграли, по делу, я думаю.

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Уже ничего не сделаешь, надо идти дальше. Сейчас готовимся к следующему матчу с Турцией.

Хорошо, что мы решили задачу до этого матча. По тому, как мы сегодня сыграли, надо сделать выводы", – сказал футболист в эфире телеканала "Футбол 1".

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