toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Пластун: Проиграли по делу, надо сделать выводы

12:35 14 Читати українською
Пластун: Проиграли по делу, надо сделать выводы
Игорь Пластун / соцсети

Защитник сборной Украины Игорь Пластун, который дебютировал за национальную команду в игре против Словакии, поделился впечатлениями от поединка.

"Четыре мяча пропустили, проиграли, по делу, я думаю.

"Разобрали Украину, как велосипед". Словацкие СМИ расхваливают свою сборную за эффектный разгром команды Шевченко

Уже ничего не сделаешь, надо идти дальше. Сейчас готовимся к следующему матчу с Турцией.

Хорошо, что мы решили задачу до этого матча. По тому, как мы сегодня сыграли, надо сделать выводы", – сказал футболист в эфире телеканала "Футбол 1".

Словакия – Украина: Шевченко шокирует тактикой, Бойко и компания – детскими провалами в матче Лиги наций

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Украина Сборная Украины Словакия - Украина Игорь Пластун Игорь Пластун
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Яремчук пропустит матч против Словакии из-за травмы
    Ліга націй — 16 нояб110 Яремчук пропустит матч против Словакии из-за травмы
5
час
:
40
мин
Турция
19:00
Швеция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук