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СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Пластун: Програли по ділу, треба зробити висновки

12:32 146 Читать на русском
Пластун: Програли по ділу, треба зробити висновки
Ігор Пластун / соцмережі

Захисник збірної України Ігор Пластун, який дебютував за національну команду в грі проти Словаччини, поділився враженнями від поєдинку.

"Чотири м'ячі пропустили, програли, по ділу, я думаю.

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Вже нічого не зробиш, треба йти далі. Зараз готуємося до наступного матчу з Туреччиною.

Добре, що ми вирішили задання до цього матчу. З того, як ми сьогодні зіграли, треба зробити висновки", – сказав футболіст в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Збірна України Ігор Пластун Ігор Пластун Україна Україна Словаччина - Україна
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