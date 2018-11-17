Пластун: Програли по ділу, треба зробити висновки

Захисник збірної України Ігор Пластун, який дебютував за національну команду в грі проти Словаччини, поділився враженнями від поєдинку.

"Чотири м'ячі пропустили, програли, по ділу, я думаю.

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Вже нічого не зробиш, треба йти далі. Зараз готуємося до наступного матчу з Туреччиною.

Добре, що ми вирішили задання до цього матчу. З того, як ми сьогодні зіграли, треба зробити висновки", – сказав футболіст в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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