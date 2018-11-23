Пластун получил штраф и дисквалификацию в чемпионате Бельгии

Защитник Гента Игорь Пластун получил наказание от Бельгийской футбольной ассоциации.

Во время поединка 15-го тура между Андерлехтом и Гентом украинский защитник под занавес встречи получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

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Бельгийская футбольная ассоциации решила, что Пластун пропустит следующий матч своей команды против Антверпена, а также будет вынужден заплатить штраф в размере 1 тысячи евро, пишет Belgian Football в Twitter.

К слову, Пластун только недавно вернулся из расположения сборной Украины, где успел дебютировать за "сине-желтых" в матче против Словакии.

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