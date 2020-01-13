Пластун: Мысли болельщиков сборной Украины уже на Евро-2020

Защитник Гента и сборной Украины Игорь Пластун рассказал о подготовке ко второй части сезона и поделился мыслями о Евро-2020.

"Когда много играешь, всегда есть эмоции и так быстрее восстанавливаться. Чемпионат Европы – это большой и очень важный турнир, поэтому на него силы и эмоции точно найдутся без проблем.

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Конечно, у наших болельщиков уже забегают мысли вперед, на Евро-2020. Но мы будем к нему готовиться постепенно, шаг за шагом. Пока на повестке дня клубные дела. У нас это чемпионат Бельгии, также хочется удачно выступить в весенней стадии Лиги Европы.

Австрия и Нидерланды? Эти сборные на слуху, поэтому тренеры сборной Украины тоже соберут соперников информацию. Мы же будем готовиться к Евро, прежде всего, обращая внимание на себя и свою готовность. Впереди товарищеские матчи сборной, поэтому надо хорошо работать в клубе, чтобы заслужить вызов и быть частью команды", – цитирует Пластуна Команда 1.

Напомним, соперниками сборной Украины в групповом раунде Евро-2020 станут Нидерланды, Австрия и одна из сборных, которая пробьется на турнир через плей-офф Лиги наций.

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