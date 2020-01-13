Пластун: Думки уболівальників збірної України уже на Євро-2020

Захисник Гента і збірної України Ігор Пластун розповів про підготовку до другої частини сезону і поділився думками про Євро-2020.

"Коли багато граєш, завжди є емоції і так швидше відновлюватися. Чемпіонат Європи – це великий і дуже важливий турнір, тому на нього сили і емоції точно знайдуться без проблем.

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Звичайно, у наших уболівальників уже забігають думки вперед, на Євро-2020. Але ми будемо до нього готуватися поступово, крок за кроком. Поки що на порядку денному клубні справи. У нас це чемпіонат Бельгії, також хочеться вдало виступити у весняній стадії Ліги Європи.

Австрія і Нідерланди? Ці збірні на слуху, тому тренери збірної України теж зберуть про суперників інформацію. Ми ж будемо готуватися до Євро, передусім, звертаючи увагу на себе і свою готовність. Попереду товариські матчі збірної, тому треба добре працювати в клубі, щоб заслужити виклик і бути частиною команди", – цитує Пластуна Команда 1.

Нагадаємо, суперниками збірної України у груповому раунді Євро-2020 стануть Нідерланди, Австрія та одна зі збірних, яка проб'ється на турнір через плей-офф Ліги націй.

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