toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ТРАНСФЕРИ

Пластун: Думки уболівальників збірної України уже на Євро-2020

10:10 122 Читать на русском
Пластун: Думки уболівальників збірної України уже на Євро-2020
Ігор Пластун / фото: Гент

Захисник Гента і збірної України Ігор Пластун розповів про підготовку до другої частини сезону і поділився думками про Євро-2020.

"Коли багато граєш, завжди є емоції і так швидше відновлюватися. Чемпіонат Європи – це великий і дуже важливий турнір, тому на нього сили і емоції точно знайдуться без проблем.

Україна проведе спаринг з Кіпром напередодні Євро-2020

Звичайно, у наших уболівальників уже забігають думки вперед, на Євро-2020. Але ми будемо до нього готуватися поступово, крок за кроком. Поки що на порядку денному клубні справи. У нас це чемпіонат Бельгії, також хочеться вдало виступити у весняній стадії Ліги Європи.

Австрія і Нідерланди? Ці збірні на слуху, тому тренери збірної України теж зберуть про суперників інформацію. Ми ж будемо готуватися до Євро, передусім, звертаючи увагу на себе і свою готовність. Попереду товариські матчі збірної, тому треба добре працювати в клубі, щоб заслужити виклик і бути частиною команди", – цитує Пластуна Команда 1.

Нагадаємо, суперниками збірної України у груповому раунді Євро-2020 стануть Нідерланди, Австрія та одна зі збірних, яка проб'ється на турнір через плей-офф Ліги націй.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
Реал Мадрид – Атлетіко: овертайми рятують дербі, півзахист "бланкос" виграв Суперкубок, а Куртуа передав привіт Луніну
03:46
5245
Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Ігор Пластун Ігор Пластун
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
11
хв
Парма
21:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук