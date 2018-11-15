Сборная Украины вылетела в Словакию на матч Лиги наций

Игроки и тренерский штаб сборной Украины отправились на матч Лиги наций против Словакии.

После завтрака футболисты взяли курс на аэропорт Борисполь чтобы вылететь в Словакию на матч 4 тура Лиги наций, сообщает официальный сайт ФФУ.

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В 12:00 дня 15 ноября 23 футболиста и тренерский штаб сборной Украины вылетели в Словакию. Планируется, что самолет прибудет в Братиславу примерно в 13:00 по местному времени.

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Напомним, сборная Украины 16 ноября будет противостоять Словакии в Лиге наций. Начало матча в 21:45.