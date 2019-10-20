Пластун: Эта неделя была просто невероятной для меня, Безуса и Яремчука

Защитник Гента Игорь Пластун начал текущую неделю победой над Португалией и выходом на Евро-2020 со сборной Украины, а закончил сверхуверенным выступлением за клуб.

"Эта неделя была невероятной для меня, Яремчука, Безуса тоже, потому что сборная Украины вышла на чемпионат Европы. Но это уже в прошлом. Мы победили Беверен (2:0) и уже будем думать о следующих играх.

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Знаю ли я, что мы выиграли 11 матчей подряд дома? Да, я после игры увидел новость об этом в Инстаграме. Это хорошо для истории. 11 подряд побед – это хороший результат. Но я считаю, что мы, если хотим выиграть что-то серьезное, должны лучше играть на выезде. Мы будем над этим работать.

Чего ожидаю от игры в Лиге Европы против Вольфсбурга? Это – топ-команда из сильного чемпионата. Конечно, это будет непростая игра для нас. Но у нас хорошая команда и квалифицированные игроки, поэтому будем выходить и постараемся взять максимум", – цитирует Пластуна Sport.ua.

Напомним, что сейчас Гент с Безусом, Пластуном и Яремчуком занимает третье место бельгийского чемпионата и уступает лишь Брюгге и Стандарду.

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